2019-08-26T17:32:29+03:00
Общество

Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек

Кроме изъятия игрушек ему грозит штраф
Поделиться:
Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В одном из магазинов Новокузнецка продавались контрафактные куклы. Подделку обнаружили правообладатели товарного знака и обратились за помощью в полицию.

Представители правообладателя товарного знака - производителя детских игрушек обнаружили в одном из магазинов куклы. У них всех имелись признаки контрафактности. Сотрудники полиции изъяли в торговой точке 35 кукол и передали их на экспертизу. Результаты исследования подтвердили: этот товар является поддельным. Ущерб, который был причинен правообладателю, составил 70 тысяч рублей. Предприниматель же сообщил, что приобрел кукол в интернет-магазине и не знал о том, что они - контрафактные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, предпринимателю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей и конфискация товара. Материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области
В Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионерку
Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок
Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого
На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус
При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс
Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение
Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы
Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера