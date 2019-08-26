Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-26T17:32:29+03:00

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В одном из магазинов Новокузнецка продавались контрафактные куклы. Подделку обнаружили правообладатели товарного знака и обратились за помощью в полицию.

Представители правообладателя товарного знака - производителя детских игрушек обнаружили в одном из магазинов куклы. У них всех имелись признаки контрафактности. Сотрудники полиции изъяли в торговой точке 35 кукол и передали их на экспертизу. Результаты исследования подтвердили: этот товар является поддельным. Ущерб, который был причинен правообладателю, составил 70 тысяч рублей. Предприниматель же сообщил, что приобрел кукол в интернет-магазине и не знал о том, что они - контрафактные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, предпринимателю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей и конфискация товара. Материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU