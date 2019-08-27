2019-08-27T04:19:34+03:00
Общество

В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь

Изменения коснутся всей цепочки - от вызова пациентов до поступления человека в клинику
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь. ФОТО: Instagram Елены Малышевой.В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь. ФОТО: Instagram Елены Малышевой.
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В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь. Изменения будут от вызова пациентов до поступления человека в клинику.

О том, что преобразования ждут работу скорой помощи Кузбасса, рассказала в своем Instagram заместитель губернатора Кузбасса по здравоохранению и социальным вопросам Елена Малышева. Новая система должна заработать до конца 2019 года.

-Единый call-центр, функционирующий в двух городах — в Кемерове и Новокузнецке, должен значительно улучшить работу экстренных медицинских бригад, увеличить скорость и качество оказания медицинской помощи, - говориться в сообщении замгубернатора.

Кроме того, Елена Малышева отметила, что департамент охраны здоровья населения и Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр (КОМИАЦ) разработали единые принципы работы скорой – от начального этапа в виде приема вызова до непосредственного поступления пациента в клинику. В числе ожидаемых результатов – сокращение время доезда пациента, а также сообщение об его состоянии в больницу при необходимости оказания стационарной помощи. Это позволит быстрее начать обследование и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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