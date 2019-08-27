СЕГОДНЯ 04:37 2019-08-27T04:39:46+03:00

Женщина со шрамом над губой потерялась в кузбасском лесу. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают Екатерину Меньших. Жительница деревни Литвиново ушла в лес и не вернулась.

Жительница деревни Литвиново Яшкинского района 26 августа текущего года отправилась в лес и не вернулась. В настоящее время ее поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», специалисты службы спасения, сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Особые приметы: шрам над верхней губой.

В день исчезновения была одета в темно-зеленую накидку, серую кофту, черные брюки, голубые сланцы.

С собой у женщины был пакет.

Если вам известно местонахождение Екатерины Меньших, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU