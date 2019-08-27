Женщина со шрамом над губой потерялась в кузбасском лесу
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают Екатерину Меньших. Жительница деревни Литвиново ушла в лес и не вернулась.
Жительница деревни Литвиново Яшкинского района 26 августа текущего года отправилась в лес и не вернулась. В настоящее время ее поисками занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», специалисты службы спасения, сотрудники полиции.
Приметы пропавшей: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Особые приметы: шрам над верхней губой.
В день исчезновения была одета в темно-зеленую накидку, серую кофту, черные брюки, голубые сланцы.
С собой у женщины был пакет.
Если вам известно местонахождение Екатерины Меньших, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU