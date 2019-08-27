2019-08-27T05:33:09+03:00
Общество

«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове

Пять человек ранее отравились в этом заведении
Екатерина РОМАНОВА
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«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Кафе «Грильная» на улице Красной в Кемерове будет закрыто в течение 30 дней. Такое решение вынес суд после того, как здесь прошли проверки. Оказалось, что в кафе обитают грызуны, тараканы и мокрицы.

Сразу пять человек после обеда в кафе «Грильная» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После этого специалисты Роспотребнадзора провели в кафе проверку. Как оказалось, здесь не очень-то следили за соблюдением санитарных правил. Например, в подвале обитали мокрицы, пауки, рыжие тараканы, мухи и даже грызуны. На кухне не соблюдалось товарное соседство, не выдерживались условия хранения продуктов, а санитарная и личная одежда хранились вместе. Кроме этих, были и другие нарушения.

- Судья Центрального районного суда признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - кафе «Грильная» сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Сейчас кафе закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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