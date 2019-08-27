Трясло два города: ночью сейсмостанции зафиксировали подземный толчок в Кузбассе
Последствия землетрясения ощутили жители двух городов
Трясло два города: ночью сейсмостанции зафиксировали подземный толчок в Кузбассе. ФОТО: скриншот asgsr.ru
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Ночью сейсмостанции зафиксировали на юге Кузбасса подземный толчок. Эпицентр землетрясения находился в Новокузнецком районе, неподалеку от села Красулино.
Последствия подземного толчка магнитудой 2,9 ощутили на себе жители не только близлежащих сел, но и Новокузнецка и Прокопьевска. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 21:08 по Гринвичу, или в 4:08 по местному времени, в точке с координатами 54.04 широты и 87.10 долготы.
Судя по оперативной сводке, землетрясение носило естественный характер и не было связано с работами на карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU