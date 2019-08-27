Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедра
Погибший приехал в Кузбасс из Красноярска
Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедраФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сбор шишек закончился трагедией для родных и близких 40-летнего жителя Красноярска. Мужчина приехал в Кузбасс и погиб при падении с кедра.
Инцидент произошел в лесном массиве в районе деревни Сураново Яшкинского района. Именно сюда приехал 40-летний житель Красноярска на сбор кедровых шишек. Находясь в лесном массиве, мужчина забрался на кедр, однако в какой-то момент не удержался на дереве и упал вниз о том, что при падении с кедра мужчина погиб, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU