2019-08-27T06:39:42+03:00
Происшествия

Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедра

Погибший приехал в Кузбасс из Красноярска
Екатерина РОМАНОВА
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Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедраПриехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедраФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сбор шишек закончился трагедией для родных и близких 40-летнего жителя Красноярска. Мужчина приехал в Кузбасс и погиб при падении с кедра.

Инцидент произошел в лесном массиве в районе деревни Сураново Яшкинского района. Именно сюда приехал 40-летний житель Красноярска на сбор кедровых шишек. Находясь в лесном массиве, мужчина забрался на кедр, однако в какой-то момент не удержался на дереве и упал вниз о том, что при падении с кедра мужчина погиб, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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