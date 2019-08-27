Актер из Кузбасса награжден «Орденом почета»
Президент Владимир Путин вручил награду актеру и режиссеру из Кузбасса – Владимиру Машкову – за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Высокой наградой отметил Президент Владимир Путин Владимира Машкова, актера и режиссера, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Президент вручил Машкову «Орден почета».
К слову, помимо Владимира Машкова государственных наград были удостоены олимпийская чемпионка Ирина Роднина, народная артистка РСФСР Ирина Купченко и художественный руководитель тележурнала «Ералаш»
ИСТОЧНИК KP.RU