Актер из Кузбасса награжден «Орденом почета»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-27T07:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин вручил награду актеру и режиссеру из Кузбасса – Владимиру Машкову – за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Высокой наградой отметил Президент Владимир Путин Владимира Машкова, актера и режиссера, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Президент вручил Машкову «Орден почета».

К слову, помимо Владимира Машкова государственных наград были удостоены олимпийская чемпионка Ирина Роднина, народная артистка РСФСР Ирина Купченко и художественный руководитель тележурнала «Ералаш»

ИСТОЧНИК KP.RU