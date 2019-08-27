СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-27T08:45:50+03:00

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Жительнице Новокузнецка врачи поставили редкий диагноз. Женщину экстренно прооперировали.

К хирургам новокузнецкой горбольницы №29 поступила женщина с болью и вздутием живота. После обследования ей поставили редчайший диагноз - мукоцеле червеобразного отростка. Как сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области, это очень редкая патология, она встречается лишь в 0,3 – 07, процента от всех заболеваний аппендикса.

Мукоцеле - это киста аппендикса, которая вызвана накоплением желатиновых масс. Временами она достигает очень больших размеров. У поступившей пациентки размер опухоли составил 11х4 сантиметра. Червеобразный отросток удалили вместе с самой опухолью, использовав малотравматичный метод хирургического вмешательства – небольшой разрез на брюшной стенке.

Женщину выписали уже на седьмые сутки, осложнений после операции не было.

-Как признались мне врачи, ранее им никогда не доводилось иметь дело с таким диагнозом, - отметила новокузнечанка. - То есть мой случай посчитали уникальным. Но, несмотря на отсутствие опыта работы с таким заболеванием, хирурги справились со своей работой просто блестяще, безупречно.

Операция прошла успешно. Очень порадовало внимательное отношение всего персонала хирургического отделения. Восстановление после операции тоже прошло благополучно и без осложнений. Спасибо вам большое, что бережете наше здоровье!».

ИСТОЧНИК KP.RU