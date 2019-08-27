Старше пирамид Хеопса: на «Томской писанице» в Кузбассе нашли уникальные артефакты
На «Томской писанице» в Кузбассе нашли уникальные артефакты. Раскопки проводились в окрестностях музея-заповедника.
Во время археологических раскопок ученые музея-заповедника обнаружили древние артефакты - керамические изделия, отщепы и микропластины. Они относятся к эпохе (V – IV тыс. до н.э.) и косвенно указывают на то, что петроглифы «Томской писаницы» старше знаменитой пирамиды Хеопса.
Находки косвенно указывают на то, что петроглифы музея старше знаменитой пирамиды Хеопса.Фото: Музей-заповедник "Томская писаница"
-Более точные датировки артефактов будут получены после проведения лабораторных работ, - сообщили в музее. - В настоящее время исследователи продолжают разведку на левом берегу реки Писаная.
Раскопки на территории музея начались в этом году. Их местом выбрана «Поляна праздников», где еще в 80-х годах наши стоянку эпохи ранней бронзы «Писаная-1». Но ранее таких масштабных археологических работ не проводилось.
ИСТОЧНИК KP.RU