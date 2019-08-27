2019-08-27T10:11:30+03:00
Общество

Максимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки Кемерова

На большинстве объектов работы близятся к завершению
Екатерина РОМАНОВА
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Максимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки КемероваМаксимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки КемероваФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Утро вторника, 27 августа, Сергей Цивилев начал с объезда основных строек Кемерова. Он побывал на площадках Президентского кадетского училища, новой развязки и Парка Ангелов.

Максимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки Кемерова..Видео: пресс-служба АКО

О том, как идут работы на основных стройках города, Сергей Цивилев рассказал в своем аккаунте в социальной сети. Он отметил, что уже завтра в Президентское кадетское училище начнут заезжать дети, поэтому готовность должна быть максимальной. Возле училища уже благоустроена прогулочная зона. Рядом близится к завершению строительство новой дорожной развязки – пересечения Притомского проспекта и бульвара Строителей. Также кипят работы на Московском бульваре.

Школа №7, которая была закрыта на капитальный ремонт после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», уже готова принимать ребятишек. Кипит работа и в Парке Ангелов.

- Город начинает приобретать новый вид. Вокруг объектов, которые мы строим, преображаются фасады домов, дороги и прогулочные зоны, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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