2019-08-27T11:40:41+03:00
Происшествия

Хитрость не удалась: за поджог обворованного дома новокузнечанин лишился свободы

Три года мужчина проведет в колонии строгого режима
Екатерина РОМАНОВА
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Хитрость не удалась: за поджог обворованного дома новокузнечанин лишился свободыХитрость не удалась: за поджог обворованного дома новокузнечанин лишился свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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52-летний житель Новокузнецкого района обворовал дачу, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Но его хитрость не удалась, и мужчина оказался за решеткой.

Новокузнечанин приехал на дачу своей дочери и неожиданно увидел, что из ее дома выходит незнакомец. Он выносил садовый инвентарь, электрооборудование и бутылки с водкой. Увидев мужчину, незнакомец бросил похищенное и убежал, а отец владелицы дачи увидел, что из дома идет дым. Он попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог сделать это. Лишь пожарным удалось справиться с пожаром. К тому времени огонь уничтожил две комнаты и имущество, которое там находилось. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Поджигателя вскоре удалось найти: им оказался 52-летний неоднократно судимый житель Новокузнецкого района. Он признался, что поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

- Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, судьей удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба в размере 48 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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