2019-08-27T12:25:05+03:00
Общество

С 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонт

Минимальный взнос составит 6,71 рубля за квадратный метр
Ирина АВТУШКО
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С 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонтС 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонт. Минимальный взнос составит 6,71 рубля за квадратный метр

Тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов в Кузбассе не повышался с 2017 года и ранее составлял 4,13 рубля с квадратного метра. При этом он был ниже, чем во многих других регионах.

Как отметил начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Олег Ивлев, такой размер не позволял более чем в 200 многоквартирных домах региона провести даже один вид работ по капитальному ремонту за все 30 лет действия программы. Это ремонт кровли, фасада, инженерных сетей и т.д.

Новый размер платы за капремонт составил 6,71 рубля. При этом у географических соседей Кузбасса этот платеж все еще выше: в Новосибирской области жители платят 7,05 рубля, в Томской – 7,08 рубля, в Красноярском крае – от 7,5 до 10,4 рубля.

Зампредседателя депутатского Облсовета, сопредседатель регионального отделения ОНФ Юрий Скворцов отметил, что изначально расчеты новой суммы взноса делались по рекомендациям Минстроя РФ, но сумма получилось слишком высокой. Поэтому показатель уменьшили до минимального возможного для того, чтобы обеспечить проведение двух видов капремонта за ближайшие 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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