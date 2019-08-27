2019-08-27T13:29:04+03:00
Общество

В Кузбассе снесено более половины опасных зданий

Ряд других аварийных объектов будет отремонтирован
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе снесено более половины опасных зданийВ Кузбассе снесено более половины опасных зданийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С начала года в Кузбассе снесено больше половины заброшенных аварийных зданий. Однако некоторые объекты подверглись реконструкции.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева департамент строительства выявил в регионе заброшенные и бесхозные здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства. С начала года найдено 955 таких строений. Из них 576 было решено снести. Половина из них уже ликвидирована. Остальные здания будут реконструированы.

По данным департамента строительства, принято решение о ремонте 189 объекта. Часть из них уже восстановлена и выставлена на продажу.

Отметим, некоторые сооружения находятся под наблюдением экспертов. Если их также признают аварийными и бесхозными, здания будут снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерей
При поддержке РСХБ в Курской области создается крупнейший маслоэкстракционный завод
Панихида по погибшим в огненной стихии прошла в Кемерове
Жительница США прилетела в Кемерово, чтобы родить ребенка
С 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонт
Хитрость не удалась: за поджог обворованного дома новокузнечанин лишился свободы
Максимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки Кемерова
Старше пирамиды Хеопса: в «Томской писанице» в Кузбассе нашли уникальные артефакты
Новый мост строят на улице Транспортной в Новокузнецке
Жительнице Новокузнецка врачи поставили редкий диагноз
Актер из Кузбасса награжден орденом Почета
Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедра
Трясло два города: ночью сейсмостанции зафиксировали подземный толчок в Кузбассе
«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове
Женщина со шрамом над губой потерялась в кузбасском лесу
В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь
У Кузбасса появился побратим в Калининградской области
Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области