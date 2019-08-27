В Кузбассе снесено более половины опасных зданий

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-27T13:29:04+03:00

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С начала года в Кузбассе снесено больше половины заброшенных аварийных зданий. Однако некоторые объекты подверглись реконструкции.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева департамент строительства выявил в регионе заброшенные и бесхозные здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства. С начала года найдено 955 таких строений. Из них 576 было решено снести. Половина из них уже ликвидирована. Остальные здания будут реконструированы.

По данным департамента строительства, принято решение о ремонте 189 объекта. Часть из них уже восстановлена и выставлена на продажу.

Отметим, некоторые сооружения находятся под наблюдением экспертов. Если их также признают аварийными и бесхозными, здания будут снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU