При поддержке РСХБ в Курской области создается крупнейший маслоэкстракционный завод

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-27T13:53:32+03:00

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При поддержке АО «Россельхозбанк» начато строительство маслоэкстракционного завода в Курской области. В церемонии закладки первого камня приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов, врио Губернатора Курской области Роман Старовойт и директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.

Проект реализуется по итогам трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО «Курскагротерминал», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 12,3 млрд рублей, предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест.

«Это будет одно из самых современных предприятий на территории России. Оно даст региону более 400 новых рабочих мест, что позволит нам трудоустроить не только жителей Касторенского района, но и близлежащих районов. Мы очень рассчитываем, что большинство сотрудников предприятия будут все же из Касторного. Этот район особенный, он находится на окраине территории области и нам важно поддержать жителей села», - сказал врио Губернатора Курской области Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU