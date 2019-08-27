2019-08-27T13:53:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке РСХБ в Курской области создается крупнейший маслоэкстракционный завод

Проект реализуется по итогам трехстороннего соглашения о сотрудничестве
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

При поддержке АО «Россельхозбанк» начато строительство маслоэкстракционного завода в Курской области. В церемонии закладки первого камня приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов, врио Губернатора Курской области Роман Старовойт и директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.

Проект реализуется по итогам трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО «Курскагротерминал», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 12,3 млрд рублей, предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест.

«Это будет одно из самых современных предприятий на территории России. Оно даст региону более 400 новых рабочих мест, что позволит нам трудоустроить не только жителей Касторенского района, но и близлежащих районов. Мы очень рассчитываем, что большинство сотрудников предприятия будут все же из Касторного. Этот район особенный, он находится на окраине территории области и нам важно поддержать жителей села», - сказал врио Губернатора Курской области Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерей
Панихида по погибшим в огненной стихии прошла в Кемерове
В Кузбассе снесено более половины опасных зданий
Жительница США прилетела в Кемерово, чтобы родить ребенка
С 1 сентября кузбассовцы будут больше платить за капремонт
Хитрость не удалась: за поджог обворованного дома новокузнечанин лишился свободы
Максимальная готовность: Сергей Цивилев объехал основные стройки Кемерова
Старше пирамиды Хеопса: в «Томской писанице» в Кузбассе нашли уникальные артефакты
Новый мост строят на улице Транспортной в Новокузнецке
Жительнице Новокузнецка врачи поставили редкий диагноз
Актер из Кузбасса награжден орденом Почета
Приехал за шишками и погиб: в Кузбассе мужчина упал с кедра
Трясло два города: ночью сейсмостанции зафиксировали подземный толчок в Кузбассе
«Грильная» с тараканами и мокрицами закрылась на месяц в Кемерове
Женщина со шрамом над губой потерялась в кузбасском лесу
В Кузбассе собираются кардинально реформировать скорую помощь
У Кузбасса появился побратим в Калининградской области
Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек
Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области