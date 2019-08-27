2019-08-27T14:41:23+03:00
Происшествия

Кузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерей

Мужчине не понравились ее методы воспитания детей
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерейКузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерейФото: Сергей ГАПОН
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Кузбассовец зарезал сожительницу на глаза ее дочерей. Мужчине не понравились ее методы воспитания детей.

Шокирующий инцидент произошел в Тайге в октябре прошлого года. В тот злополучный день 35-летний ранее судимый горожанин распивал у себя дома спиртное вместе с сожительницей. Вместе со взрослыми в жилище находились две дочери гостьи. В момент застолья она начала ругать одну из них за то, что та отказывается читать книги. Мужчина вступился за 8-летнего ребенка, отметив, что не нужно заставлять ее учиться. Эта сцена спровоцировала конфликт между парой. Сначала они оскорбляли друг друга нецензурной бранью, а затем мужчина достал нож и ударил женщину в живот.

-Все произошло на глазах у двух дочерей потерпевшей, девочки сразу побежали к соседям и рассказали о произошедшем, те вызвали скорую помощь, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей и вызвали следственно-оперативную группу.

От правосудия мужчина поспешил скрыться, однако пришел в полицию и написал явку с повинной. Судом мужчине назначено 10 лет и 15 дней в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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