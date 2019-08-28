СЕГОДНЯ 03:15 2019-08-28T03:15:09+03:00

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В Кузбассе квартирант подло ограбил хозяина жилья и сдал вещи в ломбард. Причиной стало отсутствие денег на алкоголь.

Неприятный инцидент произошел в Анжеро-Судженске в мае этого года. 39-летний хозяин одной из городских квартир решил сдать жилье своему знакомому, однако тот прожил на арендуемой площади от силы две недели. А после исчезновения оставил для хозяина весьма неприятный сюрприз. Как выяснилось, квартирант без предупреждения покинул квартиру, а с собой прихватил стиральную машину и телевизор. Общая сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

-В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Им оказался 34-летний знакомый потерпевшего, который около 2-х недель проживал в его квартире. В отношении задержанного следователем отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, обвиняемый похищенное имущество сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь, который и так периодически употреблял во время проживания. Сейчас материалы возбужденного против него уголовного дела рассматривает суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU