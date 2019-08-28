СЕГОДНЯ 03:24 2019-08-28T03:24:20+03:00

«Нужны записи с камер!»: пенсионерка с потерей памяти пропала в Кемерове. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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81-летняя жительница города Кемерово ушла из медицинского учреждения и пропала. Екатерину Орешкину (Тюрину) разыскивают с 26 августа. Поиск осложнен тем, что женщина страдает потерей памяти.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 81-летнюю жительницу города Кемерово Екатерину Орешкину (Тюрину). 26 августа она ушла из медицинского учреждения и пропала.

- Нужны записи с видеорегистраторов. Кто из автовладельцев 26 августа 2019 года с 16:00 до 20:00 проезжал от Кедровки до ДК Шахтеров, улицы Нахимова, Ракитянского, Антипова, просьба позвонить на горячую линию отряда, - обращаются волонтеры «Лизы Алерт» к кемеровчанам.

Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, короткие, глаза светло-карие.

Была одета: синий халат с белыми полосками, синие резиновые сланцы.

Нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти.

Если вы видели Екатерину Орешину, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU