В Москве умерла известная актриса из Кемерове

СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-28T04:58:42+03:00

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27 августа в Москве умерла заслуженная артистка Российской Федерации, уроженка Кемерова, киноактриса Людмила Мальцева. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Людмила Мальцева родилась в 1950 году в Кемерове, окончила Театральное училище имени Щепкина. Позже она продолжила обучение в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 по 1985 годы она работала на студии «Центр-Научфильм». С 1978 года начала сниматься в кино.

Зрителям Людмила Мальцева известна по многочисленным сериалам и фильмам - «Бывших не бывает», «Москва. Три вокзала», «Княжна из хрущевки», «Солдаты», «Пасечник» и многих других.

В последние годы Людмила Мальцева выступала творческим дуэтом с народным артистом России Юрием Назаровым, вместе они играли в фильмах, выступали с концертами и преподавали в Областном гуманитарном университете.

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ИСТОЧНИК KP.RU