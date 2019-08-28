СЕГОДНЯ 05:43 2019-08-28T05:44:19+03:00

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Серьезное ДТП случилось на автодороге в Беловском районе. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Пострадавшие в ДТП просят очевидцев откликнуться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728500" frameborder="0"></iframe> Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии.Видео: vk.vom, "Регион 42, Кристина Боровик

Видеорегистратор одного из автомобилистов запечатлел момент аварии на автодороге в Беловском районе в районе поселка Мохово 27 августа около 11 часов утра. На кадрах видео запечатлено, как один из автомобилей движется по крайней левой полосе. Когда автомобиль поравнялся с темным внедорожником, тот начал перестраиваться и опасно приблизился к легковушке. Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки переместился влево, потерял управление и вылетел в кювет.

- Участник, создавший аварийную ситуацию покинул место происшествия, не остановившись. Убедительная просьба, если кто видел и запомнил регистрационный номер автомобиля связаться с нами, - написал автор поста в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU