2019-08-28T05:44:19+03:00
Происшествия

Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии

Момент ДТП снял видеорегистратор [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Кристина БоровикСпровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42", Кристина Боровик
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Серьезное ДТП случилось на автодороге в Беловском районе. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Пострадавшие в ДТП просят очевидцев откликнуться.

Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии.Видео: vk.vom, "Регион 42, Кристина Боровик

Видеорегистратор одного из автомобилистов запечатлел момент аварии на автодороге в Беловском районе в районе поселка Мохово 27 августа около 11 часов утра. На кадрах видео запечатлено, как один из автомобилей движется по крайней левой полосе. Когда автомобиль поравнялся с темным внедорожником, тот начал перестраиваться и опасно приблизился к легковушке. Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки переместился влево, потерял управление и вылетел в кювет.

- Участник, создавший аварийную ситуацию покинул место происшествия, не остановившись. Убедительная просьба, если кто видел и запомнил регистрационный номер автомобиля связаться с нами, - написал автор поста в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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