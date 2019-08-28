Братья-близнецы из Кемерова пытались разбогатеть с помощью зеркал

СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-28T06:03:22+03:00

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17-летние братья-близнецы решили обогатиться при помощи зеркал. Не магических, а самых обыкновенных, автомобильных. Молодые люди снимали зеркала с машин, а потом требовали за них выкуп.

В октябре 2018 года 17-летние братья решили, что такой способ «заработка» вполне приемлемый. Ночью они, вооружившись масками и перчатками, похитили зеркала с двух автомобилей. Взамен юноши оставили записки, в которых обещали вернуть зеркала за три тысячи рублей. В этот же день владелец одного из автомобилей перевел требуемую сумму.

Легкие деньги воодушевили подростков, и уже на следующую ночь они сняли зеркала с 18 автомобилей. Но в этот раз все пошло не так, и сразу несколько автолюбителей обратились за помощью в полицию. Братьев-близнецов вскоре смогли разыскать. Они признались, что решили заняться преступным бизнесом, вдохновившись историей из интернета. К слову, братья воспитываются в благополучной семье с хорошим достатком.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU