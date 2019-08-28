2019-08-28T07:25:54+03:00
Общество

Мстительная теща из Новокузнецка из-за зятя лишилась выхода в соцсети

Семейные разборки довели женщину до суда
Екатерина РОМАНОВА
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Мстительная теща из Новокузнецка из-за зятя лишилась выхода в соцсетиМстительная теща из Новокузнецка из-за зятя лишилась выхода в соцсетиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жительница Новокузнецка была очень обижена на бывшего зятя. Чтобы отомстить ему, она решила ославить мужчину в интернете. Честь мужчины была опорочена, а в наказание теща лишилась доступа к соцсетям.

Жительница Новокузнецка и ее супруг прошли через долгий бракоразводный процесс, в ходе которого в том числе суд определял место жительства ребенка. Видя страдания дочери, ее мать решила отомстить бывшему зятю. На своей странице «ВКонтакте» она разместила фотографии и видео, компрометирующие экс-зятя. Более того, она оставила комментарии, в которых негативно отзывалась о нем и его новой сожительнице.

Мужчина, обнаружив оскорбительные записи, обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Бывшую тещу обязали удалить аккаунт в соцсети, но оказалось, что она забыла логин и пароль, а восстановить их не удалось.

- Судебные приставы ОСП по Новоильинскому району города Новокузнецка направили в Роскомнадзор постановление об ограничении доступа женщины к аккаунту «ВКонтакте». Страница в социальной сети была удалена, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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