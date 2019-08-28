Кузбассовец отсидит тюремный срок за смерть коллеги

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-28T07:14:14+03:00

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Кузбассовец отсидит тюремный срок за смерть своего коллеги. Причиной несчастного случая стала неосторожность.

Перед судом предстанет житель Прокопьевского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности напарнику. Следствие установило, что ранее судимый 35-летний мужчина пришел на свое рабочее место в котельную, где обнаружил пьяного коллегу-сменщика.

За неподобающее на рабочем месте состояние обвиняемый разозлился на потерпевшего и попытался вытолкать из помещения. Но нетрезвый мужчина не смог себя контролировать и упал головой об стол. Однако он все же вышел из помещения и котельной, но до дома не дошел – утром его обнаружили рабочие на земле за зданием. Они вызвали сотрудников полиции и медиков.

-Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его не удалось, через несколько дней он скончался в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба СУ СК России по кемеровской области. - Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала черепно-мозговая травма. Подозреваемый со следствием сотрудничал, вину признал.

Сейчас в отношении подозреваемого возбужденное уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU