Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2019 года по МСФО

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-28T09:37:24+03:00

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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года.

-По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль РСХБ по МСФО составила 3,6 милиларда рублей. Это результат планомерной системной работы команды банка в течение последних 10 лет. Банк демонстрирует эффективную работу и выполняет плановые показатели по всем основным направлениям деятельности: по развитию розничного и корпоративного бизнеса, повышению качества кредитного портфеля, росту операционной эффективности и снижению затрат. Но основным приоритетом для РСХБ по-прежнему остаётся системная поддержка российских аграриев, а с прошлого года мы сделали акцент еще и на росте экспорта продукции АПК. Мы намерены и дальше совершенствовать продукты банка под растущие потребности сельхозпроизводителей и продолжим всесторонне содействовать росту отрасли, повышая эффективность вложений в сельское хозяйство», - подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Кирилл Левин.

В первом полугодии 2019 года Группа обеспечила запланированный рост кредитного портфеля с сохранением тренда на повышение его качества, сформировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме, укрепила капитал и существенно увеличила прибыль.

ИСТОЧНИК KP.RU