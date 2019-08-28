Энергия, которая дает жизнь

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-28T10:09:01+03:00

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Уважаемые коллеги, работники нефтяной, газовой и топливной промышленности Кузбасса, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отрасль, в которой мы все трудимся, является для региона и для всей нашей страны одной из ключевых. Кузбасская земля щедро одарила нас богатством недр, и наша главная задача - использовать их во благо людей. Сегодня невозможно представить работу предприятий разных сфер, жизнь городов и поселков без использования природного газа. И достаются эти ресурсы упорным и самоотверженным трудом.

Наша работа тяжелая и очень ответственная, и потому ежегодно мы стараемся ее совершенствовать: внедряем инновационные технологии, обновляем оборудование, исследуем передовой научный опыт, уделяем большое внимание обучению специалистов, участвуем в социальных и экологических проектах. И, конечно - не забываем про ветеранов, которые щедро делятся знаниями с юным поколением.

Я верю, что впереди у нас с вами немало новых свершений и открытий, немало проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры территорий, развитие промышленности, повышение комфорта жизни людей.

В этот праздничный день от всей души желаю всем доброго здоровья и благополучия в семье. Ведь семья - это родные и близкие, которые встречают нас после долгого трудового дня, которые выслушают и поймут, которые примут наш выбор такой тяжелой, но такой нужной профессии. И если дома все хорошо - любая работа спорится! Пусть дома будет тепло и уютно. И пусть вам всегда работается в дружном и слаженном коллективе, и тогда любые задачи станут по плечу. Счастья вам всем, удачи, новых проектов и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением и наилучшими пожеланиями, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром добыча Кузнецк» Андрей ЧИЖЕВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU