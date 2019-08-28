2019-08-28T11:55:47+03:00
Происшествия

В Кузбассе мошенница заработала почти 100 тысяч на продаже несуществующих собак

Женщина продавала животных через интернет
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе мошенница заработала почти 100 тысяч на продаже несуществующих собакВ Кузбассе мошенница заработала почти 100 тысяч на продаже несуществующих собакФото: Алексей ФОКИН
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В Кузбассе мошенница продавала несуществующих померанских шпицев. Она размещала объявления в интернете.

Полицейские выяснили, что жительница Осинников публиковала на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков породы померанский шпиц. Покупателям она представлялась вымышленным именем. В доказательство существования животных злоумышленница отправляла фотографии, найденные в социальных сетях. Затем убеждала перевести на ее карту предоплату, а после вносила номера телефонов в «черный список» и удаляла объявление.

Следствием установлено, что жертвами мошенницы стали восемь человек из разных регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила 70 000 рублей.

– После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд. Он признал фигурантку виновной в мошенничестве и приговорил ее к 3 годам 5 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, она обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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