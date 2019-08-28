В Кузбассе врачи удалили у пациентки огромную раковую опухоль

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-28T12:19:02+03:00

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Кузбасские врачи удалили огромную миому – раковую опухоль, занимавшую практически все пространство малого таза. Пациентка уже идет на поправку.

Два последних года женщина испытывала неприятные ощущения внизу живота: что-то давило на мочевой пузырь. На обследования диагностировали миому из 12-ти узлов, самый большой из которых достиг девяти сантиметров. Решение проблемы – операция.

Операция длилась более четырех часов. Малотравматичным способом – через проколы. За процессом врачи наблюдали при помощи видеоэндоскопической аппаратуры. Таким образом удалось избавиться от от многоузельного новообразования матки.

под контролем пациентку избавили Сегодня женщина идет на поправку и совсем скоро вернется к привычному образу жизни. Через шесть месяцев можно будет планировать беременность.

– Сегодня диагноз «миома» перестал быть приговором к удалению матки. Наши операции направлены на сохранение репродуктивного здоровья женщины, улучшение качества жизни и её самочувствия,– комментирует врач-гинеколог областной клинической больницы Татьяна Ананьева.

ИСТОЧНИК KP.RU