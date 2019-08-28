2019-08-28T13:51:11+03:00
Общество

Кузбасс один из 20 регионов-лидеров по ипотечной задолженности

Общая сумма долга жителей региона – 1,06 миллиарда рублей
Яна ПОПОВА
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Кузбасс один из 20 регионов-лидеров по ипотечной задолженностиКузбасс один из 20 регионов-лидеров по ипотечной задолженностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Кузбасс попал в топ-20 российских регионов по общей сумме задолженности по ипотечным кредитам. Сумма долга – 1,06 миллиарда рублей.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Кемеровская область находится на восемнадцатой строчке рейтинга. Лидерами стали Санкт-Петербург – 3,4 миллиарда рублей, Московская область – 7,3 миллиарда рублей и Москва – 14,5 миллиарда рублей.

Кузбассовцы и дальше продолжают брать кредиты. По данным на июль этого года, сумма выданных кредитов составила 98,4 миллиарда рублей При этом жители региона не отказываются от выплат. Так, в январе текущего года долг составлял 1,14 миллиарда, а в августе – 1,06 миллиарда рублей.

Отметим, самая большая задолженность по Сибирскому федеральному округу у Красноярского края – 2,5 миллиарда, следом идет Иркутская область – 1,7 миллиарда и Новосибирская область – 1,6 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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