СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-28T14:33:40+03:00

Об опасном животным рассказал один из пользователей соцсетей

Изменить размер текста: A A

Кузбассовцев пугают огромными медведями-людоедами. Об опасном животным рассказал один из пользователей соцсетей.

Сообщение о том, что жителей области атакуют агрессивные медведи, появилось в одном из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте». Мужчина, разместивший пост, сообщил, что земляки делятся сообщениями о нападении медведей-людоедов в леса вблизи населенных пунктов, деревнях, на окраинах городов и трасс. При этом, по словам пользователя, средства массовой информации об этих фактах намеренно умалчивают.

-А ведь уже только за этот весенне-летний период число жертв превысило 10 человек!- написал мужчина.

В комментариях к сообщению пользователи разделились на два лагеря. Одни сомневались в достоверности предоставленной информации, другие, наоборот, такой возможности не исключали, ведь в Сибири горели леса и звери могли от безысходности выйти к человеческому жилью.

ИСТОЧНИК KP.RU