СЕГОДНЯ 03:54 2019-08-29T06:29:41+03:00

Размеры помидоров и тыквы тоже никого не оставили равнодушными

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Кемеровчанам показали неприлично большие огурцы. Размеры помидоров и тыквы тоже никого не оставили равнодушными.

В областном центре прошел конкурс «Осени волшебные дары», на котором активисты Заводского района представили выращенные ими овощи. Всего в празднике урожая участвовали 15 команд - активисты территориального общественного самоуправления, центров по работе с населением, Совета ветеранов Заводского района, ветеранских организаций промпредприятий.

Кстати, праздник стал уже юбилейным, 40-м по счету. Дачные достижения тоже порадовали в такую дату. Победительницей конкурса стала огромная тыква диаметром 40 сантиметров и весом - более 10 килограммов. На втором месте - овощное ассорти из 77-сантиметрового огурца, помидоров весом более килограмма каждый и болгарских перцев длиной 38 сантиметров. Третье место завоевал гигант-патиссон - диаметром 40 сантиметров и весом два килограмма.

- Также садоводы-любители удивляли гостей карвингом из овощей и фруктов. Столы украшали фигуры крокодилов из огурцов, ежиков из картошки, свинок из кабачков и лебедей из яблок, - рассказали подробности в мэрии города. - Русская барыня из капусты и куклы из горошка и листьев салата также удивили гостей праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU