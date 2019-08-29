СЕГОДНЯ 05:07 2019-08-29T06:39:01+03:00

Налетчик-фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

При себе у злоумышленника был пистолет

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Налетчик-Фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе. При себе у злоумышленника был пистолет.

В Березовском поздней ночью произошло ограбление в одной из местных торговых точек. Сигнал об этом происшествии поступил в полицию, после чего на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось по приезде стражей порядка, в три часа ночи в павильон зашел мужчина в надетом на голову чулке. Он приставил к затылку кассира предмет, похожий на пистолет, и потребовал выручку. Добычей злоумышленника стали 12 тысяч рублей из кассы, а также мобильный телефон продавца.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В течение нескольких часов он был задержан в городе Кемерово, куда отправился, чтобы тратить похищенные деньги.

Как выяснилось, налетчику 33 года и он уже был неоднократно судим. В месте его проживания обнаружили телефон, украденный у сотрудника павильона, а также игрушечный пистолет, который тот использовал для устрашения жертвы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU