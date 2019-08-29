2019-08-29T09:23:21+03:00
Происшествия

Вместо такси: в Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремя

Против подростка возбудили уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремяВ Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремяФото: Евгения ГУСЕВА
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В Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы быть дома вовремя. Против подростка возбудили уголовное дело.

Один из местных жителей проснулся утром и не обнаружил на привычном месте во дворе своего автомобиля ВАЗ-21074. Тогда он решил обратиться в полицию. Приехавшие на место стражи порядка нашли транспортное средство на обочине дороги в Зенковском районе города. Позже было установлено, что автомобиль угнал подросток, проживающий неподалеку от места обнаружения «Жигулей».

Малолетнего злоумышленника задержали. Им оказался девятиклассник одной из местных школ. Юный нарушитель находился в гостях в центре города, а в полночь решил вернуться домой. Поскольку такси не было, он предпочел угнать припаркованный во дворе ВАЗ-21074, у которого была открыта пассажирская дверь. До дома подросток не доехал - в машине кончился бензин. Тогда он бросил транспортное средство и добрался пешком.

- Ранее подозреваемый в поле зрения сотрудников полиции не попадал. Семья на учете не состоит. Причиной противоправного поведения подростка стало отсутствие надлежащего контроля со стороны матери, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь матери юного нарушителя придется заплатить штраф, а против него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Срок по данной статье - до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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