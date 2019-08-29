2019-08-29T11:08:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллиона рублей

Они успели сбыть более 17,5 тысячи наркотических закладок
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллионов рублей.Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллионов рублей.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллиона рублей. Они успели сбыть более 17,5 тысячи наркотических закладок.

Суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном против шести жителей Новокузнецка и Осинников. Они обвинялись в распространении запрещенных веществ. Как было установлено следствием, преступную деятельность участники ОПГ вели с июня 2016 по август 2017 года.

Началось все с того, что в одном из каналов интернет-мессенджера 38-летний новокузнечанин создал закрытую группу по продаже наркотиков. Впоследствии он вовлек в нее еще пятерых участников. Сам организатор взял на себя поставку крупных партий наркотиков, отвечал за их хранение и координировал фасовщиков, операторов и закладчиков.

- В ходе следствия установлено, что участники преступной группы сбыли более 17 500 закладок с синтетическими наркотиками общей массой более 6 килограммов на сумму более 14,5 миллиона рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, главаря группировки обвиняют в отмывании денег. Он признался в содеянном и согласился на досудебное соглашение. В связи с этим в его отношении дело выделили в отдельное производство. Суд назначил новокузнечанину 10 лет в колонии строгого режима. Также ему придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Остальные участники преступной схемы получили от семи с половиной до девяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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