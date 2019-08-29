2019-08-29T13:05:29+03:00
Общество

В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской

Об этом сообщили родители малышки в социальных сетях
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской.Фото: #чудодляевы / vk.comВ Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской.Фото: #чудодляевы / vk.com
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В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение двухлетней Евы Грабовской, больной нейробластомой. Об этом сообщили родители малышки Яна и Матвей в социальных сетях.

«Вот и настал тот момент, когда со слезами на глазах и с радостными вибрациями всего тела, пронизывающими до самых мурашек, мы сообщаем - сбор закрыт», - написала супружеская пара.

По словам женщины, благодаря поддержке неравнодушных людей собрана необходимая сумма - 350 тысяч евро. Напомним, что на лечение девочки в Германии требовалась поначалу неподъемная сумма в 24 миллиона рублей, однако родители ребенка все равно верили в чудо.

«Всегда будем благодарить и помнить каждого, от молодой девушки, извиняющейся за маленькую сумму перевода в 50 рублей, до крупных компаний, которые дружно за последние два дня закрыли остаток по сбору и сверх суммы перечислили несколько миллионов в Кемеровский благотворительный фонд «Счастье детям» для нуждающихся детей Кузбасса!» - говорится в сообщении.

Отдельную благодарность Грабовские выразили губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, который оказал помощь семье Евы в нужный момент

ИСТОЧНИК KP.RU

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