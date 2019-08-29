2019-08-29T12:54:35+03:00
Происшествия

Раскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусе

Пострадавших доставили в больницу
Леонид АНДРЕЕВ
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Раскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусеРаскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусеФото: Иван ВИСЛОВ
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В кузбасском автобусе раскаленное машинное масло выплеснулось на пассажиров. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Как рассказали в Кемеровском областном центре медицины катастроф, инцидент произошел в Полысаеве 29 августа. Около 15.30 по дороге на шахту «Октябрьская» из-за поломки в механизмах автобуса, горячее машинное масло выплеснулось на водителя и пассажиров.

В результате ЧП пострадал водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе трое детей. На место инцидента выехали две бригады «скорой». Пострадавших пассажиров в состоянии легкой и средней степени тяжести госпитализировали в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. Водитель от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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