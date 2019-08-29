2019-08-29T13:09:49+03:00
Общество

Дожди и заморозки ждут кузбассовцев 1 сентября

Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Ирина АВТУШКО
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1 сентября кузбассовцев ждут дожди и заморозки1 сентября кузбассовцев ждут дожди и заморозкиФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. Она ожидается контрастной – от +31 градуса днем до возможных заморозков ночью.

Тепло, которое баловало жителей области в течение этой недели, постепенно уходит. Последние дни августа еще порадуют хорошей погодой, а вот сентябрь начнется с дождей и, возможно, заморозков

По прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра в пятницу днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, местами до +26…+31 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до +10…+15 градусов. В некоторых районах области ожидаются небольшие дожди, грозы и туман. В субботу днем температура будет держаться в отметках +22…+27 градусов, ночью ожидается всего +9…+14 градусов, местами похолодает до +3…+8 градусов.

В воскресенье, 1 сентября, продолжит холодать. Так, днем ожидается +14…+19 градусов, правда в отдельных территориях может потеплеть до +24 градусов. А вот уже ночью синоптики прогнозируют всего +2…+7 градусов, а в низких местах на почве и того ниже – 0…-1 градус. Днем местами возможны небольшие дожди, а ночью будет преимущественно без осадков.

Первый рабочий день следующей недели так же теплом не порадует. Столбики термометра остановятся на отметке +13…+18 градусов, ночью будет +3…+8 градусов тепла. А вот осадков в этот день не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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