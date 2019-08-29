СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-29T13:35:13+03:00

Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек при столкновении поездов в Кузбассе. ФОТО: очевидцы ЧП.

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Два человека – машинист и помощник машиниста – погибли в результате столкновения двух грузовых поездов в Кузбасса. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следственного комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728813" frameborder="0"></iframe> В Кемеровской области столкнулись два железнодорожных состава.

Около полудня 29 августа в Киселевске на территории предприятия, которое занимается перевозкой полезных ископаемых, случилось чрезвычайное происшествие. Здесь столкнулись два грузовых состава. По факту гибели двух человек – 37-летнего машиниста и 32-летнего помощника машиниста – возбуждено уголовное дело.

Кабина тепловоза оказалась смятой вагоном. ФОТО: очевидец ЧП.

Следователи уже установили, что на предприятии производилась погрузка угля в грузовые вагоны. В момент перестановки железнодорожных составов произошло их столкновение. Машинист и его помощник получили травмы, несовместимые с жизнью. 30-летний составитель поездов с травмами был госпитализирован.

Машинист и его помощник погибли. еще один человек находится в больнице. ФОТО: очевидец ЧП.

- В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего транспортного происшествие, повлекшего гибель людей, в том числе изучены должностные инструкции, проверено соблюдалась ли техника безопасности при выполнении работ, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU