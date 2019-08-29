2019-08-29T14:29:33+03:00
Общество

Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедов

В регионе не зафиксировано ни одного случая людоедства среди животных
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедовКузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедовФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедов. В регионе не зафиксировано ни одного случая людоедства среди животных.

На днях в интернете появилась информация о том, что жителей области атакуют агрессивные медведи. Автор публикации уверял, что «уже только за этот весенне-летний период число жертв превысило 10 человек!».

Ситуацию прокомментировали в областном департаменте по охране объектов животного мира. Начальник департамента Евгений Бойко отметил, что в Кузбассе не зафиксировано ни одного случая людоедства среди медведей. Сейчас на территории области проживает порядка трех тысяч особей бурого медведя. В основном хищник обитает в таежных и горно-таежных лесах, которые есть в Междуреченском городском округе, Таштагольском и Тисульском районах. Выйти к людям косолапые могут в период отсутствия ягод и орехов, но даже тогда их в основном привлекают свалки пищевых отходов. В этом году медведи всего два раза нападали на пасеки и один раз на домашний скот.

- Специалистами департамента не было отмечено ни одного случая нападения медведя на человека, - подчеркнул Евгений Бойко.

Он добавил, что причиной выхода медведей к населенным пунктам становится человеческая безответственность, которая проявляется в устройстве свалок пищевых отходов, самовольных пасек и их ненадлежащее обустройство, отсутствие присмотра за домашним скотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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