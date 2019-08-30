2019-08-30T03:30:13+03:00
Происшествия

С получившими ожогами пассажирами кузбасского автобуса работают следователи

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РОМАНОВА
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С получившими ожогами пассажирами кузбасского автобуса работают следователи.С получившими ожогами пассажирами кузбасского автобуса работают следователи.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Трое ребятишек и трое взрослых получили ожоги после того, как проехали в одном из автобусов в городе Ленинске-Кузнецком. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося.

Уже известно, что автобус двигался по маршруту по одной из автодорог города Ленинска-Кузнецкого. В какой-то момент у автобуса перегрелся двигатель. Водитель остановил транспортное средство и попытался самостоятельно устранить неисправность. Неожиданно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автобуса, где по-прежнему находились автомобиль.

- В результате водитель и пять пассажиров, из них трое детей в возрасте 10,13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Потерпевших доставили в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь и отпустили домой.

Сейчас следователи устанавливают, было ли автобус при выходе на линию исправным. Также проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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