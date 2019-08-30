2019-08-30T04:16:41+03:00
Общество

Из-за первоклассников в Новокузнецке перекроют автодороги

Такая мера необходима для безопасности детей
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за первоклассников в Новокузнецке перекроют автодорогиИз-за первоклассников в Новокузнецке перекроют автодорогиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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2 сентября в Новокузнецке будет запрещено движение автомобилей по нескольким участкам автомобильных дорог. В это время будет проходить Парад первоклассников.

Для того, чтобы ребятишки, впервые севшие за парту, были в безопасности во время традиционного Парада первоклассников, в Новокузнецке на некоторых участках автодорог временно будет прекращено движение транспортных средств. Так, ограничения будут действовать 2 сентября с 10:30 до 12:30 в следующих местах:

- улица Карла Маркса: от дома №1 по улице Веры Соломиной до пересечения с улицей 1 Мая;

- улица 1 Мая от пересечения с улицей Димитрова до пересечения с улицей Челюскина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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