Из-за первоклассников в Новокузнецке перекроют автодороги

СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-30T04:16:41+03:00

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2 сентября в Новокузнецке будет запрещено движение автомобилей по нескольким участкам автомобильных дорог. В это время будет проходить Парад первоклассников.

Для того, чтобы ребятишки, впервые севшие за парту, были в безопасности во время традиционного Парада первоклассников, в Новокузнецке на некоторых участках автодорог временно будет прекращено движение транспортных средств. Так, ограничения будут действовать 2 сентября с 10:30 до 12:30 в следующих местах:

- улица Карла Маркса: от дома №1 по улице Веры Соломиной до пересечения с улицей 1 Мая;

- улица 1 Мая от пересечения с улицей Димитрова до пересечения с улицей Челюскина.

ИСТОЧНИК KP.RU