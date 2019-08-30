Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри
Кемеровское президентское кадетское училище открылось, а первые кадеты уже прибыли, заселились и осваиваются. Как выглядит территория училища, учебные классы, спортивные залы, можно посмотреть на видео.
Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри.Видео: Антон Чупов, Михаил Довыденко / «ВидеоПилот»
Уже 1 сентября начнет работа Президентское кадетское училище. В 2019 годе за парты сядут 360 учеников 5, 6 и 7 классов. Сейчас завершено строительство первой очереди. Возведены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт, два КПП с комнатой для посетителей. Готовы принять кадетов крытый спортивный комплекс, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, стадион с трибунами на 620 посадочных мест, полоса препятствий.
Посмотреть, как выглядит территория училища и его помещения, можно на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU