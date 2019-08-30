СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-30T04:58:33+03:00

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Кемеровское президентское кадетское училище открылось, а первые кадеты уже прибыли, заселились и осваиваются. Как выглядит территория училища, учебные классы, спортивные залы, можно посмотреть на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728989" frameborder="0"></iframe> Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри.Видео: Антон Чупов, Михаил Довыденко / «ВидеоПилот»

Уже 1 сентября начнет работа Президентское кадетское училище. В 2019 годе за парты сядут 360 учеников 5, 6 и 7 классов. Сейчас завершено строительство первой очереди. Возведены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт, два КПП с комнатой для посетителей. Готовы принять кадетов крытый спортивный комплекс, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, стадион с трибунами на 620 посадочных мест, полоса препятствий.

Посмотреть, как выглядит территория училища и его помещения, можно на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU