2019-08-30T04:58:33+03:00
Общество

Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри

Кадеты прибыли в училище [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри. ФОТО: кадр видео Антона Чупова, Михаила Довыденко / «ВидеоПилот»Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри. ФОТО: кадр видео Антона Чупова, Михаила Довыденко / «ВидеоПилот»
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Кемеровское президентское кадетское училище открылось, а первые кадеты уже прибыли, заселились и осваиваются. Как выглядит территория училища, учебные классы, спортивные залы, можно посмотреть на видео.

Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри.Видео: Антон Чупов, Михаил Довыденко / «ВидеоПилот»

Уже 1 сентября начнет работа Президентское кадетское училище. В 2019 годе за парты сядут 360 учеников 5, 6 и 7 классов. Сейчас завершено строительство первой очереди. Возведены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт, два КПП с комнатой для посетителей. Готовы принять кадетов крытый спортивный комплекс, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, стадион с трибунами на 620 посадочных мест, полоса препятствий.

Посмотреть, как выглядит территория училища и его помещения, можно на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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