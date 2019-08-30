Огонь уничтожил частный дом и автомобиль в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-30T06:46:58+03:00

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17 пожарных боролись с огнем, охватившим частный дом в одном из переулков в Новокузнецке. От пожара пострадал не только сам дом, но и автомобиль Hyundai Solaris.

Сигнал о том, что в частном доме в переулке Киселевский, что в Новокузнецке, начался пожар, поступил на пульт диспетчера глубокой ночью, в 2.54. 17 человек и пять единиц техники тут же отправились к месту ЧП. К тому моменту, когда пожарные прибыли, из окон дома шел густой дым, а мансарда была охвачена огнем.

- В результате пожара внутри дома обгорели все стены, обгорели стены внутри и снаружи мансарды. У автомобиля Hyundai Solaris, который в это время стоял в гараже, оплавился задний бампер и задняя правая фара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 3.23. По предварительным данным, его причиной могли стать нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU