2019-08-30T07:51:35+03:00
Происшествия

3-летний ребенок упал с высоты третьего этажа в Прокопьевске

Малыша с травмами доставили в реанимацию
Екатерина РОМАНОВА
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3-летний ребенок упал с высоты третьего этажа в Прокопьевске.3-летний ребенок упал с высоты третьего этажа в Прокопьевске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Маленький ребенок упал из окна одного из многоэтажных домов в Прокопьевске. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером в одной из многоэтажек на улице Желтовского в городе Прокопьевске. Мама ребенка сняла сушившееся на балконе белье и занесла его в комнату. Воспользовавшись тем, что балкон остался открытым, ее 3-летний сын вышел на него. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, как именно случилось так, что малыш упал с высоты третьего этажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока же мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимационном отделении местной больницы.

Малыша с травмами доставили в реанимацию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Малыша с травмами доставили в реанимацию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Сотрудники полиции напоминают, что открытое для проветривания окно может стать причиной несчастного случая, поэтому очень важно внимательнее следить за малолетними детьми и не оставлять их без присмотра ни на минуту, - напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Если будет установлено, что факт падения произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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