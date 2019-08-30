Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-30T09:33:02+03:00

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В Промышленновском районе в серьезном дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек. Среди них – трое несовершеннолетних.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 07.30 на 149-ом километре автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». Уже известно, что автомобиль Toyota Highlander двигался из Новосибирска в село Красное. Дорога была мокрой, и в какой-то момент водитель не справился с управленим. Автомобиль выехал сначала на полосу встречного движения, а потом съехал в кювет. Здесь машина, в которой находились шесть человек, опрокинулась. 67-летний водитель и четверо его пассажиров – 41-летняя женщина и трое несовершеннолетних в возрасте 10, 13 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам о том, что во время управления автомобилем необходимо учитывать погодные и дорожные условия, адекватно выбирать скорость и дистанцию до впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU