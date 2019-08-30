Друг познается в беде: новокузнечанин попросил знакомого скрыть следы убийства

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-30T09:55:47+03:00

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Житель Новокузнецка зарубил друга топором. Помочь скрыть следы преступления он попросил своего знакомого.

В январе этого года в одной из квартир собрались трое мужчин: 45-летний хозяин жилища, его друг и 48-летний знакомый и устроили вечеринку. Вскоре друг ушел, а знакомый попросил разрешения переночевать. Мужчины продолжили выпивать. В разгар веселья между хозяином и гостем возник конфликт. Не сумев переубедить оппонента, мужчина нанес обидчику сначала несколько ударов ножом, а затем топором.

После преступник решил спрятать тело убитого. За помощью он обратился к своему знакомому. Однако мужчина не только отказался скрыть улики, но и сообщил о происшествии в полицию. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело потерпевшего и задержали подозреваемого.

– Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU