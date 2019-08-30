Драка в песочнице закончилась переломом челюсти жителя Кузбасса

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-30T11:56:27+03:00

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В Кузбассе двое мужчин устроили драку на детской площадке. У одного из участников конфликта диагностировали перелом челюсти.

Днем новокузнечанин гулял вместе с детьми во дворе соседнего дома. Вместе с ними он начал качаться на веревке, закрепленной на стволе дерева. Такое инфантильное поведение не понравилось жительнице рядом стоящего дома. Она потребовала прекратить игры и покинуть площадку. Между ними возникла словесная перепалка.

Разрешить конфликтную ситуацию попытался супруг недовольной женщины. Однако это только усугубило ситуацию: во время противостояния мужчина стал защищать жену и решил наказать обидчика кулаками. В ответ на это отец детей стал угрожать газовым пистолетом.

Успокоить дерущихся помогли сотрудники частного охранного предприятия. Они же и доставили дебоширов в отделение полиции.

По данным УМВД по Новокузнецку, все участники конфликта отказались писать заявления в полицию. Мужчине, который гулял во дворе вместе с детьми, медики диагностировали перелом челюсти. В настоящее время по факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU