2019-08-30T11:51:48+03:00
Происшествия

Более 50-ти новокузнечан пострадали из-за выбросов вредных веществ в воздух

Обвиняемые находятся под следствием
ЯНА ПОПОВА
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Более 50-ти новокузнечан пострадали из-за выбросов вредных веществ в воздухБолее 50-ти новокузнечан пострадали из-за выбросов вредных веществ в воздухФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке из-за выбросов вредных веществ в атмосферу пострадали более 50 человек. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, три должностных лица организации при использовании установки очистки отработанных смазочных масел допустили ошибку. В воздух попали загрязняющие вещества. Их концентрация превысила допустимый уровень. Это привело к причинению легкого вреда здоровью более 50 человек.

По данным прокураторы Кемеровской области, должностным лицам предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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