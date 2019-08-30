Более 50-ти новокузнечан пострадали из-за выбросов вредных веществ в воздух

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-30T11:51:48+03:00

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В Новокузнецке из-за выбросов вредных веществ в атмосферу пострадали более 50 человек. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, три должностных лица организации при использовании установки очистки отработанных смазочных масел допустили ошибку. В воздух попали загрязняющие вещества. Их концентрация превысила допустимый уровень. Это привело к причинению легкого вреда здоровью более 50 человек.

По данным прокураторы Кемеровской области, должностным лицам предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU