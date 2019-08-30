СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-30T12:01:34+03:00

Почти две тысячи кузбасских полицейских обеспечат безопасность в День знаний Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В День знаний, 2 сентября, 1600 сотрудников полиции будут охранять правопорядок в школах Кузбасса. Помогут им представители Росгвардии, народные дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций.

По данным МВД по Кемеровской области, в каждой школе будут дежурить сотрудники полиции. Перед началом мероприятий все образовательные учреждения и прилегающую к ним территорию полицейские проверят с применением технических средств и служебно-розыскных собак.

Также в преддверии нового учебного года сотрудники полиции осмотрели все учебные заведение Кемеровской области на предмет антитеррористической защищенности. Вместе с тем, специалисты встретились с учащимися, педагогами и технических персоналом для того, чтобы напомнить о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели проверки улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениям. Особое внимание специалисты обратили на наличие пешеходных переходов, дорожных знаков «Дети» и дорожной разметки. Они также рассказали детям о правилах поведения на дорогах, а вместе с родителями обсудили, как выбрать наиболее безопасные маршруты от дома до школы.

Отметим, 2 сентября почти в 650 учебных заведениях Кузбасса состоятся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. В них примут участие более 313 тысяч учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU