2019-08-30T12:01:34+03:00
Общество

Почти две тысячи кузбасских полицейских обеспечат безопасность в День знаний

Помогут им представители Росгвардии и добровольцы
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Почти две тысячи кузбасских полицейских обеспечат безопасность в День знанийПочти две тысячи кузбасских полицейских обеспечат безопасность в День знанийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В День знаний, 2 сентября, 1600 сотрудников полиции будут охранять правопорядок в школах Кузбасса. Помогут им представители Росгвардии, народные дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций.

По данным МВД по Кемеровской области, в каждой школе будут дежурить сотрудники полиции. Перед началом мероприятий все образовательные учреждения и прилегающую к ним территорию полицейские проверят с применением технических средств и служебно-розыскных собак.

Также в преддверии нового учебного года сотрудники полиции осмотрели все учебные заведение Кемеровской области на предмет антитеррористической защищенности. Вместе с тем, специалисты встретились с учащимися, педагогами и технических персоналом для того, чтобы напомнить о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели проверки улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениям. Особое внимание специалисты обратили на наличие пешеходных переходов, дорожных знаков «Дети» и дорожной разметки. Они также рассказали детям о правилах поведения на дорогах, а вместе с родителями обсудили, как выбрать наиболее безопасные маршруты от дома до школы.

Отметим, 2 сентября почти в 650 учебных заведениях Кузбасса состоятся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. В них примут участие более 313 тысяч учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осень начнется после оплаты: УК удивила кемеровчан объявлением на подъезде
Более 50-ти новокузнечан пострадали из-за выбросов вредных веществ в воздух
Драка в песочнице закончилась переломом челюсти жителя Кузбасса
Поиски пропавшего в лесу пенсионера и его внука прекращены в Кузбассе
Друг познается в беде: новокузнечанин попросил знакомого скрыть следы убийства
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на кузбасской трассе
3-летний ребенок упал с высоты третьего этажа в Прокопьевске
Огонь уничтожил частный дом и автомобиль в Новокузнецке
Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри
Из-за первоклассников в Новокузнецке перекроют автодороги
С получившими ожоги пассажирами кузбасского автобуса работают следователи
Дед и внук из Кузбасса ушли в лес за грибами и пропали
Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедов
В День знаний в области стартует культурно-социальный проект «Кузбасс. Без антракта»
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек при столкновении поездов в Кузбассе
Дожди и заморозки ждут кузбассовцев 1 сентября
Раскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусе
В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской
В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллиона рублей
Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности
ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию
Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез
Двое кузбассовцев пошли за шишками и покалечились
Вместо такси: в Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремя
Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей
Двух юных новокузнечан нашли в кухонном шкафчике
Налетчик-Фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе