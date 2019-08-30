В Кемерове граффитисты нарисовали портрет Веры Волошиной

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-30T18:25:56+03:00

Рядом с изображением установили стелу с информацией о героическом подвиге землячки

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На фасаде дома № 11 на улице Радищева уличный художник изобразил портрет Веры Волошиной в стиле граффити. Рядом была установлена стела с информацией о жизни и подвиге женщины.

В пятницу, 30 августа, состоялось открытие композиции. Гостям рассказали о военных подвигах Веры Волошиной и Юрия Двужильного, а детские коллективы выступили с тематическими творческими номерами. Всем участникам проекта вручили книгу Георгия Фролова «Остались молодыми» про знаменитых горожан. Завершилось мероприятие запуском белых воздушных шаров.

По данным администрации Кемерова, идея увековечить память Веры Волошиной принадлежит общественным организациям. Проект стал победителем на конкурсе «Город друзей - город идей».

Напомним, портрет Героя Советского Союза Юрия Двужильного также в стиле граффити изображен на пересечении улиц Веры Волошиной и Юрия Двужильного.

ИСТОЧНИК KP.RU