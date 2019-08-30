Открытие новокузнецкой школы №81 перенесли на ноябрь

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-30T17:29:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке открытие новой школы, которую не могут построить уже длительное время, вновь перенесли. В этот раз - на ноябрь.

Открытие школы №81 вновь откладывается. Подрядчик, который сейчас ведет работы, отмечает, что в течение некоторого времени специалисты не могли приступить к объекту. Предыдущая организация не выполнила свои обязательства перед администрацией города. Подрядчик искусственно затягивал сроки передачи стройплощадки, не соблюдал «дорожную карту». Кроме того, при передаче полномочий обнаружились нарушения в работе, которые пришлось исправлять.

– Строительство социально-значимого объекта должно быть выполнено по высоким стандартам. Строительную готовность новый генеральный подрядчик обеспечит к ноябрю 2019 года. Во второй четверти дети должны сесть за парты в новой школе,– пояснил директор главного строительного управления Кузбасса Дмитрий Киселев.

Сейчас в здании школы завершаются отделочные работы и благоустройство территории. А для детей, которые должны были сесть за парты в этом году в новеньком здании, все-таки созданы условия для учебы. Сейчас они распределены в другие образовательные учреждения целыми классами. Во второй четверти они так же, целыми классами, перейдут в новую школу, при этом у всех учеников будет одинаковый уровень подготовки и пройденной программы.

Напомним, строительство школы началось еще в 2012 году, однако оно постоянно приостанавливалось по разным причинам. Весной 2018 года строительство в очередной раз возобновилось. Открытие назначили сначала на 1 сентября, а потом на третью четверть 2018-2019 учебного года. Увы, этого не случилось. В апреле 2019 года сменился подрядчик, работы возобновились, и вновь сроком открытия школы было названо 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU