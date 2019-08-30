Город-сад: в Кемерове высадят деревьев на четыре миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-30T19:37:22+03:00

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Миндаль, серебристые пирамидальные тополя, шиповник и сирень, липы и многие другие растения в скором времени будут высаживать на улицах областного центра. Всего – более трех тысяч саженцев.

На покупку более трех тысяч саженцев из бюджета города планируется направить более четырех миллионов рублей, - об этом сообщается в извещении о проведении электронного аукциона на едином портале госзакупок. Администрация областного центра намерена приобрести 530 берез, 450 рябин, по 300 саженцев шиповника и акаций, по 200 саженцев липы, ивы и венгерской сирени. Кроме того, в Кемерове высадят по 150 саженцев сибирской ели и пихты, а также по 50 саженцев миндаля и серебристых пирамидальных тополей.

Сейчас пока не известно, где именно будут расти эти деревья. Зато точно известно, что аукцион состоится 4 сентября, а стоимость контракта – 4 196 211 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU